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Google представила Lumiere – передовой ИИ для создания видео

Google представила Lumiere, передовую модель для создания видео с помощью искусственного интеллекта. Lumiere отличается своей способностью создавать реалистичные или сюрреалистичные видеоклипы продолжительностью до пяти секунд каждый.

Google представила передовой ИИ для создания видео
© Google

Он может анимировать неподвижные изображения или отдельные фрагменты в ответ на запросы на естественном языке, предоставляя пользователям широкие возможности для творчества. Lumiere может клонировать стиль изображения и применять его для создания серии видеороликов с единым внешним видом и атмосферой.

Кроме того, Lumiere предлагает сложные возможности по закрашиванию видео, позволяя пользователям плавно заполнять изменяемые области. Исследовательская группа, создавшая Lumiere, подчеркивает уникальность его «пространственно-временной U-сетевой архитектуры», позволяющей генерировать видео целой длины за один проход.

Несмотря на то, что Lumiere в настоящее время является исследовательским проектом, его возможности демонстрируют значительный скачок в развитии генеративного ИИ для создания видео.

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