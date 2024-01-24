Google представила передовой ИИ для создания видео

Google представила Lumiere, передовую модель для создания видео с помощью искусственного интеллекта. Lumiere отличается своей способностью создавать реалистичные или сюрреалистичные видеоклипы продолжительностью до пяти секунд каждый.

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Он может анимировать неподвижные изображения или отдельные фрагменты в ответ на запросы на естественном языке, предоставляя пользователям широкие возможности для творчества. Lumiere может клонировать стиль изображения и применять его для создания серии видеороликов с единым внешним видом и атмосферой.

Кроме того, Lumiere предлагает сложные возможности по закрашиванию видео, позволяя пользователям плавно заполнять изменяемые области. Исследовательская группа, создавшая Lumiere, подчеркивает уникальность его «пространственно-временной U-сетевой архитектуры», позволяющей генерировать видео целой длины за один проход.