Ученые поймали детенышей китов на «воровстве» чужого молока

Детеныши южных гладких китов «воруют» молоко у неродственных матерей, передает Naked Science.

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Как отмечается, такую картину наблюдали зоологи в одном из заливов на юге Австралии. Один из детенышей несколько раз сосал молоко у двух неродственных самок, сопровождаемых собственными детенышами. При этом его собственная мать плавала рядом.

Всегда считалось, что самки одной общности совместно заботятся о потомстве или «усыновляют» потерявшего мать детеныша. При этом до настоящего времени о «воровстве» молока телятами китов никто никогда не говорил. По данным ученых, такое поведение свойственно только наземным млекопитающим и ластоногим.

Отмечается, что для изучения особенностей вскармливания южных гладких китов (Eubalaena australis) исследователями из Орхусского и Западно-Австралийского университетов была использована воздушная фото- и видеосъемка с дронов.