Смартфон Galaxy S24 Ultra стал самой популярной новинкой Samsung в РФ

В рамках предзаказа флагманской серии смартфонов Galaxy S24 спрос на новинки от Samsung вырос на 25% относительно продаж предыдущей серии в 2023 году, рассказали "РГ" в группе "М.Видео - Эльдорадо".

Покупатели чаще всего выбирали модель Ultra, на нее пришлось около 70% заказов, а наиболее популярными вариантами стали версии с объемом памяти 512 и 256 Гб. Доля Samsung Galaxy S24 и S24+ составила по 15%. Самые популярные цвета - черный и фиолетовый.

В компании считают, что в новой линейке смартфонов пользователей привлекают функции на основе ИИ, улучшенная производительность, а также технические обновления для съемки фото и видео.

Стоимость Samsung Galaxy S24 начинается от 89 999 рублей. Цена Samsung Galaxy S24+ стартует от 111 999 рублей. Samsung Galaxy S24 Ultra предлагается по цене от 146 999 рублей.