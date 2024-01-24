Daily Mail рассказала об огромном прорыве NASA «в поисках инопланетян»

Астрономы американского космического агентства NASA обнаружили 85 экзопланет (планет за пределами Солнечной системы), на которых теоретически вероятна жизнь. Об этом рассказал британский таблоид Daily Mail.

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По оценке ученых, эти планеты по размеру схожи с Юпитером, Сатурном и Нептуном. Они были обнаружены с использованием данных телескопа TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite — «спутник для поиска транзитных экзопланет»).

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TESS помогает ученым наблюдать провалы в яркости звезд, вызванные проходящими перед ними объектами. Чаще всего исследователям требуется увидеть как минимум три таких провала, чтобы обнаружить экзопланету и определить, сколько времени ей требуется на обращение вокруг своей звезды. Однако в новом исследовании ученые рассматривали системы, в которых провали происходят только дважды, в результате чего удалось выявить «более холодные» планеты с более длительными периодами обращения.

85 экзопланетам-кандидатам требуется от 20 до 700 дней на вращение вокруг своих звезд, тогда как большинство экзопланет, наблюдаемых TESS, имеют орбитальный период от трех до десяти дней.

Исследователи заявили, что некоторые планеты находятся достаточно далеко от звезд-хозяек, поэтому на них может быть необходимая температура для поддержания жизни. Часть планет могут быть «каменными», другие — газообразными.

Существование этих экзопланет еще нуждается в подтверждении, но исследователи надеются, что это будет сделано в ходе будущих наблюдений.

Ранее ученые из США выяснили, что телескоп «Кеплер» в последние дни или даже часы своей работы обнаружил три экзопланеты. Одна из них — K2-416 b, планета, которая примерно в 2,6 раза больше Земли. Она делает оборот вокруг своей звезды примерно за 13 дней. Вторая — K2-417 b, планета, которая чуть более чем в три раза больше Земли и делает оборот вокруг своей звезды каждые шесть с половиной дней.