Астрономы нашли 85 потенциально обитаемых планет
Ученые из Уорикского университета (Великобритания) выявили 85 потенциально пригодных для жизни экзопланет. Исследование провели на основании данных спутника NASA для исследования транзитных экзопланет TESS.
Размер планет колеблется от 17 тысяч до 560 тысяч км в диаметре. Для сравнения – диаметр Земли оценивается чуть более чем в 12 тысяч км.
Как и Земля, многие из этих планет находятся в зоне обитаемости своих звезд – области благоприятных для жизни температур, где не слишком жарко и не слишком холодно.
Все экзопланеты находятся в уникальных системах – по одной планете на звезду. Некоторые из них могут быть каменистыми, некоторые – газообразными.
Ученые предупредили, что их данные являются предварительными. Предстоит провести еще ряд исследований, чтобы более точно определить, могут ли они поддерживать жизнь. Так, астрономы намерены вычислить точные расстояния между звездами и планетами, состав, наличие или отсутствие атмосферы, наличие спутников.
Уже известно, что планеты обладают сравнительно долгим периодом обращения. Они совершают полный оборот вокруг своих звезд за 20-700 дней. У большинства ранее обнаруженных планет этот период составляет 3-10 дней.
Ученые также отметили, что из 85 планет, идентифицированных ими, 60 является совершенно новыми для науки, а 25 ранее обнаружили в данных TESS другие исследовательские группы, сообщает The Independent.
Ранее астрономы описали молодую экзопланету, похожую на Землю. Ее возраст составляет менее 500 миллионов лет.