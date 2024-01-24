Астрономы нашли 85 потенциально обитаемых планет

Ученые из Уорикского университета (Великобритания) выявили 85 потенциально пригодных для жизни экзопланет. Исследование провели на основании данных спутника NASA для исследования транзитных экзопланет TESS.

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Размер планет колеблется от 17 тысяч до 560 тысяч км в диаметре. Для сравнения – диаметр Земли оценивается чуть более чем в 12 тысяч км.

Как и Земля, многие из этих планет находятся в зоне обитаемости своих звезд – области благоприятных для жизни температур, где не слишком жарко и не слишком холодно.

Все экзопланеты находятся в уникальных системах – по одной планете на звезду. Некоторые из них могут быть каменистыми, некоторые – газообразными.

Ученые предупредили, что их данные являются предварительными. Предстоит провести еще ряд исследований, чтобы более точно определить, могут ли они поддерживать жизнь. Так, астрономы намерены вычислить точные расстояния между звездами и планетами, состав, наличие или отсутствие атмосферы, наличие спутников.

Уже известно, что планеты обладают сравнительно долгим периодом обращения. Они совершают полный оборот вокруг своих звезд за 20-700 дней. У большинства ранее обнаруженных планет этот период составляет 3-10 дней.

Ученые также отметили, что из 85 планет, идентифицированных ими, 60 является совершенно новыми для науки, а 25 ранее обнаружили в данных TESS другие исследовательские группы, сообщает The Independent.