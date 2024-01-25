Создано приложение для обнаружения бешеных собак

Американские исследователи из Университета штата Вашингтон разработали мобильное приложение для обнаружения потенциально опасных собак, способных распространять бешенство. Статья опубликована в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

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Команда проверила эффективность программы в одной из ветеринарных клиник в Танзании, где вакцинируют, чипируют и регистрируют животных.

Технология показала высокую эффективность. С помощью приложения операторы выявили 76,2% привитых от бешенства псов и 98,9% собак без прививки.

«Поскольку домашние собаки являются основным резервуаром человеческого бешенства, борьба с человеческим бешенством во всем мире требует массовой вакцинации собак», — отметил главный автор исследования, доцент Феликс Ланкестер.