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Создано приложение для обнаружения бешеных собак

Американские исследователи из Университета штата Вашингтон разработали мобильное приложение для обнаружения потенциально опасных собак, способных распространять бешенство. Статья опубликована в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Создано приложение для обнаружения бешеных собак
© Газета.Ru

Команда проверила эффективность программы в одной из ветеринарных клиник в Танзании, где вакцинируют, чипируют и регистрируют животных.

Технология показала высокую эффективность. С помощью приложения операторы выявили 76,2% привитых от бешенства псов и 98,9% собак без прививки.

«Поскольку домашние собаки являются основным резервуаром человеческого бешенства, борьба с человеческим бешенством во всем мире требует массовой вакцинации собак», — отметил главный автор исследования, доцент Феликс Ланкестер.

Ежегодно бешенство становится причиной около 60 тыс. летальных исходов среди людей. Почти все случаи заболевания происходят в странах Азии и Африки. В 99% ситуаций заражение происходит после укуса собаки. По словам ученых, для победы над болезнью необходимо вакцинировать не менее 40% обитающих в регионе животных.

Наука и техника
Танзания, Объединенная Республика
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