В Антарктиде заметили новые колонии императорских пингвинов

Ранее неизвестные колонии императорских пингвинов обнаружили ученые на новых спутниковых снимках. Находка представляет большую важность, так как вид находится под угрозой исчезновения.

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Императорские пингвины выводят потомство на участках морского льда. Если лед растает до того, как птенцы успеют опериться, то большинство из них погибнет.

Таяние льда из-за глобального потепления угрожает местам размножения пингвинов, и некоторые из них мигрируют в другие районы. Так, колония близ залива Халли переместилась примерно на 30 километров к востоку.

Новое исследование помогло выявить четыре новых колонии. Они существовали в течение многих лет, но оставались скрытыми от человеческих глаз. Это небольшие сообщества, включающие менее тысячи гнездящихся пар, сообщает ABC News.

Некоторые колонии могли ранее отделиться от других, более крупных групп. Ученые подчеркнули, что продолжающееся глобальное потепление вынудит пингвинов все чаще менять места обитания.

«Больше пингвинов будет в движении», – отметил исследователь из океанографического института Вудс-Хоул Дэниел Зиттербарт.