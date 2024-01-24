Объявлена дата запуска Crew Dragon с российским космонавтом Гребенкиным

Начало миссии Crew-8, в состав которой входит российский космонавт Александр Гребенкин, запланировано на 18 февраля, следует из доклада начальника отдела Ракетно-космической корпорации "Энергия" Рафаила Муртазова в рамках XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева ("Королевские чтения").

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"[Начало миссии] Crew-8 - 18.2 (18 февраля - прим. ТАСС)", - говорится на слайде презентации Муртазова.

Экипаж отправится на орбиту на американском корабле Crew Dragon.

В конце декабря 2023 года в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина рассказали, что Гребенкин сдал экзамен на тренажере российского сегмента Международной космической станции (МКС), тем самым завершив свою предполетную подготовку. Тогда отмечалось, что запуск корабля с миссией Crew-8 намечен на февраль.