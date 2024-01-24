Археологи заявили об обнаружении в Италии виллы Плиния Старшего

Археологи считают, что им удалось обнаружить руины римской виллы, принадлежавшей знаменитому политику и ученому, который участвовал в спасении римского флота и жителей города Помпеи во время извержения Везувия, Плиния Старшего.

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Находка была обнаружена на побережье мыса Мизено, где в древности находилось поселение Мизенум, являющееся частью стратегически важного римского порта.

На то, что обнаруженные руины вполне могли принадлежать Плинию Старшему, указывает то, что строение располагалось у каменного причала.

Виллу построили на скале, откуда открывался 360-градусный обзор на Неаполитанский залив и острова Искья и Прочида. Строение представляло собой роскошный комплекс, в котором было около десяти больших комнат, построенных в разные годы. Кладка была выполнена в оригинальном римском стиле с использованием ромбовидных кирпичей из вулканического туфа.