Названа причина, по которой вороны исчезнут из городов

Чайки стали занимать непривычные для себя территории. Если раньше они обитали в прибрежных зонах, то теперь их все чаще можно встретить на парковках супермаркетов и ресторанов в черте города, рассказали американские экологи из Университета Аляски.

Смена ареала обитания чайками может привести к тому, что они вытеснят с привычных территорий ворон, говорится в материале, опубликованном в Ecological Informatics (EcoInfo).

Исследования показали, что чаек в городской черте привлекает доступность человеческой пищи. Однако такая диета вредна для птиц, поэтому экологи ожидают, что срок жизни этих пернатых начнет сокращаться. Кроме того, чайки могут переносить различные болезни, включая сальмонеллез.