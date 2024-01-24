Пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе приложения

Сбои в работе WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) фиксируются на территории России. За последние сутки об ошибках сообщили 8 121 пользователей, следует из данных сервиса сбой.рф.

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Больше всего сообщений о сбоях поступает из Хабаровского края (27%), Новосибирской области (23%) и Москвы (11%). Также об ошибках сообщают пользователи из Приморского края (9%), Санкт-Петербурга (7%) и Амурской области (6%).

Пользователи (61%) жалуются на общий сбой в работе WhatsApp, 25% отмечают, что у них не работает приложение, у 7% не работает сайт, еще у 5% - проблемы со входом в мессенджер, следует из данных Downradar.

О сбоях также сообщают пользователи Viber. За последние сутки об ошибках сообщили 1 450 пользователей, следует из данных сервиса сбой.рф