Вышел Google Chrome 121 с тремя новыми ИИ-функциями

Google обновил свой популярный браузер Chrome до версии 121, добавив в него три новые функции на основе искусственного интеллекта.

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Первая функция, интегрированная с ИИ, позволяет пользователям организовывать вкладки более эффективно. Технология анализирует открытые вкладки и предлагает пользователю опции для их группировки, что особенно полезно при одновременной работе с множеством задач, таких как планирование путешествий, исследования или покупки.

Вторая функция использует модель перевода текста в изображение, позволяя пользователям создавать индивидуальные темы для браузера. Это достигается путем выбора темы, настроения, визуального стиля и цветов, что делает интерфейс Chrome более персонализированным.

Третья функция, «Help me write», предназначена для помощи в написании текстов на различных сайтах, например, на форумах. Пользователи могут щелкнуть правой кнопкой мыши на любом текстовом поле или поле ввода, чтобы получить помощь в создании контента.