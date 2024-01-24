Intel выпустила бюджетную альтернативу процессорам Lunar Lake

Intel представила свои процессоры Arrow Lake-U с низким энергопотреблением, задуманные как доступная альтернатива чипам Lunar Lake и специально ориентированные на тонкие и легкие ноутбуки. Эти новые процессоры будут расширять ассортимент ноутбуков Intel для различных платформ, включая настольные компьютеры, ноутбуки, карманные ПК и мини-ПК.

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В отличие от процессоров Lunar Lake, ориентированных на премиальные и энергоэффективные ноутбуки, линейка Arrow Lake призвана предложить более экономичный выбор для бюджетного сегмента.