Cоздана VR-технология для оценки реакций подозреваемых при допросе

Австралийские психологи из Университета Эдит Коуэн использовали программу виртуальной реальности (VR), чтобы лучше понимать образ мыслей и реакции преступников. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

В рамках проекта по изучению судебной психологии 101 участник сыграл роль правонарушителя, совершившего кражу в двух похожих виртуальных сценариях. После этого мнимым злоумышленникам пришлось пройти инсценированный допрос в VR-среде.

«В нашем исследовании мы обнаружили, что участники смогли вжиться роль преступника в виртуальной реальности. Цифровая среда дала им мотивацию к совершению ненастоящего правонарушения, а также побудила их стараться обмануть следователей во время VR-допроса», — отметил автор научной работы, доктор Шейн Роджерс.

По словам специалиста, у VR-технологии может быть много применений в сфере охраны правопорядка. Например, сотрудники полиции или следствия таким образом могут воссоздавать и разыгрывать сценарии различных преступлений, чтобы лучше понять обстоятельства инцидентов и то, как действовали правонарушители в реальной ситуации.