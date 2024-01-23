Новый смартфон Xiaomi среднего класса сравнили с iPhone 11

На YouTube-канале рассказали о характеристиках Apple iPhone 11 и Xiaomi Poco X6 Pro, а также сравнили их в работе. Какую модель стоит приобретать в 2024 году: новую или старую?

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Допустим, вы хотите приобрести себе новый телефон. Какой тогда лучше взять: Apple iPhone 11 или Xiaomi Poco X6 Pro?

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Прежде всего, нужно понимать, что iPhone 11 выпущен был в 2019 году, поэтому вы вряд ли найдёте эту модель в абсолютно новом состоянии. Xiaomi Poco X6 Pro же вышел совсем недавно.

В комплекте с iPhone 11 идут проводные наушники, зарядка, кабель. Но это всё в старых комплектациях. Что касается Poco X6 Pro, то вместе с ним не будет наушников, зато вы получите чехол и быструю зарядку на 67 Вт. Заряжается Pocо до 100% примерно за 45 минут.

Poco X6 Pro полностью сделан из пластика. При этом у iPhone 11 задняя панель из стекла, боковые рамки — из алюминия. Также на Poco сразу же с завода наклеена защитная плёнка на экран.

Несмотря на более мощный процессор, запустился Poco X6 Pro спустя несколько секунд после iPhone.

Рамки вокруг экрана у Poco меньше, чем у iPhone. Также сам по себе дисплей у него современнее: это AMOLED с частотой обновления 120 Гц, тогда как на iPhone 11 — IPS с частотой обновления 60 Гц.

Что касается процессоров, то на iPhone 11 стоит A13, на Poco X6 Pro — Dimensity 8300 Ultra. В AnTuTu выигрывает всё-таки последний.

Также за 30 тысяч рублей вы сможете купить Poco с объёмом памяти 8/256 ГБ, а iPhone — с 4/64 или 4/128 ГБ.

Однако превосходит iPhone 11 всё же Poco в наличии полноценной защиты от воды IP68: на Poco X6 Pro есть только защита от брызг IP54.

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Также у iPhone в отличие от Poco есть поддержка беспроводной зарядки. А вот проводная зарядка у смартфона Apple очень слабая по сравнению с зарядкой Poco.

Основная камера у Poco имеет разрешение 64 МП, у iPhone — 12 МП. Но по качеству снимков всё же iPhone 11 выигрывает. Широкоугольный модуль у X6 Pro на 8 МП, у iPhone — на 12 МП. Есть ещё на Poco и третья камера — макро на 2 МП. Фронтальный объектив у Poco с разрешением 16 МП, у iPhone — 12 МП.

Увидеть примеры фотографий вы можете выше. Если вы часто снимаете и куда-то загружаете видео, то лучше берите iPhone 11, так как он в любом случае снимает всё более качественно.

Вывод