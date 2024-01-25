Бортовые системы пилотируемого корабля «Союз МС-25» испытали в безэховой камере на космодроме Байконур. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

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«На Байконуре готовят к старту новый пилотируемый корабль! Сегодня он прошел испытания в безэховой камере — комнате, покрытой радиопоглощающим материалом. Именно так на Земле имитируют космос, чтобы проверить работу бортовых радиосистем кораблей», — говорится в сообщении.

Специалисты госкорпорации протестировали аппаратуру «Курс-НА», которая отвечает за стыковку аппарата с Международной космической станцией.

Ранее в январе стало известно, что к создаваемой Российской орбитальной станции с 2028 по 2033 год планируется отправить десять перспективных космических кораблей «Орел».