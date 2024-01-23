YouTube столкнулся с массовыми сбоями в России

Российские пользователи Сети вечером 23 января стали массово жаловаться на неполадки в работе видеохостинга YouTube. Сбои на сайте отслеживает Downradar.

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При попытке загрузить страницы на YouTube у многих отображается надпись «Нет подключения к интернету» с предложением проверить сетевое соединение.

Чаще всего с проблемой сталкиваются пользователи ПК в европейской части России — с мобильных устройств YouTube работает намного лучше. В комментариях отмечают, что после включения VPN видеохостинг работает без сбоев.

Причина сбоя на данный момент неизвестна, YouTube не комментирует происходящее.