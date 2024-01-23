Выращенный на МКС салат-латук оказался опасным для здоровья

Ученые из Университета Делавэра сообщили об опасности салата-латука, который выращивают на Международной космической станции (МКС). Последние исследования показывают, что в условиях невесомости у растений возрастает уязвимость к патогенным бактериям, а именно — сальмонелле.

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Салат-латук был введен в космическое меню более трёх лет назад, но теперь появились проблемы. Имитируя условия невесомости на борту МКС, исследователи обнаружили, что устьица растения становятся более подверженными заражению сальмонеллой. Эти устьица, своего рода «дыхательные поры» растения, не закрываются под воздействием стресса, вызванного бактериями. Результаты исследования, опубликованы в журналах Scientific Reports и innpj Microgravity.