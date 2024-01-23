Япония отключила лунный модуль для сохранения энергии

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует 25 января дать развёрнутую пресс-конференцию о судьбе «Умного посадочного модуля для исследования Луны» (SLIM), который ведомство отключило, чтобы не допустить полной разрядки.

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Прилунившись аппарат либо опустился на Луну неправильно из-за ошибки автоматики, либо опрокинулся на бок: возможно, речь идёт о неоптимальной конструкции опор модуля. Ещё одна версия — неправильный угол к Солнцу, в силу чего свет не попадает на аккумуляторы и нет зарядки.

SLIM прибыл на Луну 19 января и проработал меньше 3 часов, затем в JAXA приняли решение отключить модуль во избежание полной разрядки — у миссии ещё есть шанс.