Стало известно решение ученых по переводу стрелок на Часах Судного дня

Ученые в 2024 году не стали переводить стрелки на Часах Судного дня, которые означают близость ядерной войны, стрелки по-прежнему находятся в 90 секундах до полуночи. Об этом заявила на видеоконференции президент журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» (The Bulletin of the Atomic Scientists) Рейчел Бронсон.