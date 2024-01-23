Бельгийские ученые воссоздали настоящий вкус римского вина

Ученые из Гентского университета в Бельгии воссоздали вкус римского вина. Исследования показали, что этот напиток весьма отличался от современного.

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Исторические хроники содержат много упоминаний о любви римлян к вину. Однако до сих пор о внешнем виде, запахе и вкусе этой жидкости было известно очень мало.

Чтобы получить новые данные, ученые проанализировали долии – римские сосуды для вина. Они выглядели как большие бочки, но дно было не плоским, а заостренным.

В долиях вино ферментировалось и выдерживалось. Исследование показало, что форма, материал сосуда и условия хранения влияли на свойства напитка.

Так, узкое основание сосуда предотвращало чрезмерный контакт твердых частиц винограда с вином во время выдержки. Это увеличивало срок хранения вина и придавало ему красивый оранжевый оттенок.

Закапывая долию в землю, римляне могли контролировать температуру и кислотность вина. Условия способствовали образованию поверхностных дрожжей и химического соединения под названием сотолон. В результате вино приобретало пряный вкус и ароматы поджаренного хлеба и грецких орехов.

Глиняные сосуды были пористыми, что позволяло вину окисляться. Неконтролируемый контакт с воздухом превратил бы вино в уксус, но контролируемое окисление создает приятные травянистые, ореховые и сухофруктовые ароматы. Кроме того, глина для долий была богата минералами. После контакта с ней вино создавало ощущения сухости во рту, но такой эффект, очевидно, ценился у древних римлян.