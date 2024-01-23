В России выросло число кибератак на Android-устройства

В прошлом году Android-устройства в России подвергались кибератакам в 1,5 раза чаще, чем в 2022 году, сообщили аналитики «Лаборатории Касперского».

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По данным «Лаборатории Касперского», чаще всего атаки совершались посредством троянцев – программ, маскирующихся под легитимные, передает РИА «Новости». Они могут красть данные жертв на устройствах, оформлять нежелательные подписки и выманивать деньги, пояснили в компании.

В большинстве случаев троянцы попадают в устройства при скачивании программ из неофициальных источников. Злоумышленники маскируют их под полезные или известные приложения. Иногда заражение устройства происходит на одном из этапов цепочки поставок.

В прошлом году среди русскоязычного сегмента такими приложениями стали различные системные приложения и ненастоящие приложения банков, рассказали в компании. Также вредоносное программное обеспечение может распространяться в составе модов для игр или мессенджеров.

На фоне ситуации с удалением российских приложений из зарубежных сторов в ближайшее время количество кибератак на мобильные устройства может увеличиться, прогнозируют эксперты.