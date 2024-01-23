В России выросло число кибератак на Android-устройства

Стало известно о значительном росте числа кибератак на Android-устройства
В прошлом году Android-устройства в России подвергались кибератакам в 1,5 раза чаще, чем в 2022 году, сообщили аналитики «Лаборатории Касперского».
По данным «Лаборатории Касперского», чаще всего атаки совершались посредством троянцев – программ, маскирующихся под легитимные, передает РИА «Новости». Они могут красть данные жертв на устройствах, оформлять нежелательные подписки и выманивать деньги, пояснили в компании.
В большинстве случаев троянцы попадают в устройства при скачивании программ из неофициальных источников. Злоумышленники маскируют их под полезные или известные приложения. Иногда заражение устройства происходит на одном из этапов цепочки поставок.
В прошлом году среди русскоязычного сегмента такими приложениями стали различные системные приложения и ненастоящие приложения банков, рассказали в компании. Также вредоносное программное обеспечение может распространяться в составе модов для игр или мессенджеров.
На фоне ситуации с удалением российских приложений из зарубежных сторов в ближайшее время количество кибератак на мобильные устройства может увеличиться, прогнозируют эксперты.
«Злоумышленники могут пользоваться этой ситуацией и распространять на неофициальных площадках под видом удаленных приложений вредоносные», – добавил руководитель российского исследовательского центра Дмитрий Галов.