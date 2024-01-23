В NASA восстановили связь с марсианским вертолетом Ingenuity

Специалистам NASA удалось восстановить связь с вертолетом Ingeniuty («Изобретательность») на Марсе спустя сутки после пропажи сигнала. Об этом сообщили в официальном аккаунте Лаборатории реактивного движения NASA в социальной сети X (ранее — Twitter).

Представители космического агентства устранили проблему, подведя марсоход Perseverance («Настойчивость») к месту последней посадки дрона и проведя длительные сеансы прослушивания, чтобы засечь передачу с Ingeniuty.

«Команда изучает новые данные, чтобы лучше понять неожиданный сбой связи во время 72-го полета Ingeniuty», — отметили в NASA.

Инцидент произошел во время планового вылета вертолета. Устройство поднялось на максимальную высоту в 12 метров и передало информацию о своем статусе через марсоход Perservance, однако во время спуска сигнал от летательного аппарата пропал еще до того, как он коснулся поверхности планеты. Машина совершила посадку вне зоны видимости своего сухопутного «напарника».