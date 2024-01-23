NASA впервые показало грунт с «астероида апокалипсиса»
Ученые NASA открыли крышку контейнера аппарата OSIRIS-REx, который доставил на Землю небольшие части астероида Бенну — его также называют «астероидом апокалипсиса». Фото космического материала опубликовали на официальном сайте агентства.
На кадре запечатлен внутренний отсек контейнера с грунтом и пылью с поверхности астероида. Все образцы сфотографируют и взвесят — часть сохранят в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне, а другую разошлют ученым со всего мира.
Напомним, что изначально у специалистов возникли проблемы с открытием крышки контейнера. При сборе грунта микрочастицы материала попали во внешний отсек, из-за чего болты заклинило. В середине месяца его все же удалось открыть, создав для этого наиболее оптимальные условия в боксе.
Бенну относится к классу углеродных астероидам. Его средний диаметр составляет 510 метров. Космический объект считается потенциально опасным для Земли небесным телом. За все время изучения ему дали несколько прозвищ, в том числе «астероид апокалипсиса» и «астероида судного дня». Его падение на планету эквивалентно взрыву более чем 20 самых мощных испытанных человечеством термоядерных бомб.