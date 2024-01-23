В Японии разработали искусственную железу для создания паучьего шелка

Ученые создали устройство, способное плести паучий шелк. По своим свойствам искусственный материал почти не уступает настоящему.

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Устройство смогло воссоздать сложную молекулярную структуру паутины. Для этого оно имитировало различные химические и физические процессы, происходящие в натуральной шелковой железе паука.

Паучий шелк известен прочностью, гибкостью и малым весом. Кроме того, он биологически совместим с тканями человека, что означает, что его можно использовать в медицине. Также шелк поддается биологическому разложению.

Однако полномасштабный сбор шелка у настоящих пауков оказался непрактичным, так что перед учеными встала задача создать искусственный материал. Авторы нового проекта из Института физико-химических исследований Японии применили метод биомимикрии.

Ученые разработали устройство в виде небольшой прямоугольной коробки с прорезанными в ней крошечными каналами. Раствор-основу для паутинных нитей поместили в один конец и затем протянули к другому с помощью отрицательного давления.

Когда паутинные нити проходили по каналам, то подвергались точечным изменениям в химической и физической среде. При правильных условиях белки самостоятельно собирались в шелковые волокна с характерной структурой.

В дальнейшем ученые намерены рассмотреть возможность промышленного производства искусственного шелка. Это позволит получать качественный материал для швов и повязок, а также снизить негативное воздействие современного текстильного производства на окружающую среду, сообщает Nature Communications.