Seagate представила HDD с рекордными 30 ТБ памяти

Seagate, известная американская компания по производству устройств хранения данных, представила новый жесткий диск Exos 30 ТБ с рекордным объемом внутренней памяти.

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Главной особенностью новинки является использование технологии Mozaic 3+, которая позволяет упаковать 30 ТБ информации на вращающиеся магнитные пластины внутри жесткого диска.

Это достигается за счет замены традиционных железо-сплавных магнитных носителей на более мелкие и плотные наночастицы платинового сплава, что позволяет хранить больше данных на том же физическом пространстве.

Технология Mozaic 3+ также включает в себя лазерно-поддерживаемый процесс записи, который требует меньше энергии, чем традиционные методы записи.

Для чтения плотно упакованных битов используется высокочувствительный магнитный считыватель, способный обнаруживать тонкие изменения магнетизма, представляющие каждый бит. Мощный контроллер RISC-V обеспечивает точное позиционирование головки и высокоскоростную обработку данных.