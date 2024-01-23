Российские ученые вывели морозоустойчивые сорта картофеля

Ученые Красноярского государственного аграрного университета вывели сорта картофеля и сои, устойчивые к погодным условиям Сибири. В сообщении, с которым ознакомилась sfera.fm, перечислены два новых сорта картофеля — Акрукс и Мира, — и два сорта сои, самые северные в мире.

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Работа над селекцией картофеля велась с 2016 года, говорится в сообщении издания «Российская газета». Для создания устойчивых сортов картофель скрещивали с дикими сортами, «выживающими» в тяжелых условиях. В итоге ученые добились того, чтобы картофель снизил скорость прорастая, за счет чего заморозки и засуху клубни переживают под землей и дают ботву только с наступлением постоянного тепла. Питательные вещества и крахмал картофель набирает только в августе.