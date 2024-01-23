Почему американский модуль не долетел до Луны, а японский не стал заряжаться

За январь уже два космических аппарата, отправленных с Земли на Луну, столкнулись с проблемами. И если японская станция SLIM совершила частично успешную посадку, то миссию американского Peregrine пришлось отменить, уничтожив его в атмосфере Земли. Life.ru рассказал, почему модули постигли неудачи.

SLIM завалился на бок

20 января «Умный посадочный модуль для исследования Луны», (Smart Lander for Investigating Moon, сокращенно — SLIM) прилунился в кратере Кирилл на видимой стороне Луны. Японцам удалось осуществить высокоточную посадку — всего в пределах 100 метров вокруг назначенной цели. Для космических полетов это невероятная точность: например, «Апполон-11» метил в область размером 20 на 5 км.

Перед прилунением SLIM выпустил два небольших лунохода. Один передвигается прыжками и может замерять радиацию, а второй представляет в сложенном виде «шарик» — в его задачи входит съемка лунной поверхности. С обоими аппаратами, судя по всему, все в порядке — о проблемах с ними не сообщается. Однако в работе самой станции возникли сложности — ее солнечные батареи не заряжаются. Вероятно, свет на них просто не попадает. Согласно основной версии, SLIM завалился на бок, тогда как энергетические элементы расположены лишь с верхней стороны аппарата.

При этом в японском космическом агентстве JAXA надеются, что в какой-то момент свет начнет падать на солнечные панели аппарата. Тогда SLIM выйдет из режима гибернации и центр на Земле снова сможет им управлять и, вероятно, даже вернет его в вертикальное положение.

А Peregrine даже не долетел

Более печальная судьба настигла аппарат Peregrine, который создала частная компания Astrobotic Technology. Этот корабль запустили для отработки технологий программы разведки Южного полюса Луны — Commercial Lunar Payload Services. В рамках нее NASA хочет отправлять на спутник небольшие аппараты для доставки научных приборов, а в перспективе — и того, что пригодится людям на поверхности.

Отметим, что в США готовится и пилотируемая лунная программа «Артемида». В рамках нее NASA хочет не просто отправить человека на Луну, но и построить там постоянную научную станцию. Peregrine был частью подготовки к программе — аппарат планировали посадить в Океане Бурь, неподалеку от лунного экватора, таким образом отработав траекторию полета в относительно простой для прилунения район.

8 января ракета Vulcan с модулем стартовала с мыса Канаверал и почти сразу стало понятно, что до Луны Peregrine не долетит. После отделения от ракеты-носителя аппарат оказался не способен ориентироваться. Позднее сообщили и об утечке топлива — миссия оказалась сорвана. Инженеры на Земле продумывали несколько вариантов развития событий. Например, модуль предлагалось уронить на Луну или отправить его в пустоту космоса. Однако в результате его решили вернуть к планете и сжечь в атмосфере, что и произошло 19 января.

Всего Peregrine имел пять основных больших двигателей и 12 маленьких, которые используются для ориентации. Все они работали на космическом топливе — гептиле. Как объяснили в Astrobotics, подобным двигателям зажигание не нужно, поскольку топливо и окислитель сами воспламеняются при контакте. Их запас находился в четырех баках. Но был и еще один, пятый, для гелия — так называемый бак наддува, который необходим для создания давления в двигателе.