Труд ИИ оказался все еще дороже человеческого труда
Исследование, проведенное специалистами MIT, показало, что ИИ пока не может заменить большинство профессий так, чтобы это было экономически выгодно.
Это открытие призвано развеять опасения о том, что ИИ заменит людей в широком спектре отраслей.
В одном из первых глубоких исследований жизнеспособности ИИ в замещении труда исследователи смоделировали стоимостную привлекательность автоматизации различных задач в США, сосредоточив внимание на работах, где используется компьютерное зрение, например, учителя и оценщики недвижимости.
Они обнаружили, что только 23% рабочих, измеряемых в долларовых зарплатах, могут быть эффективно заменены. В других случаях, поскольку визуальное распознавание с помощью ИИ дорого в установке и эксплуатации, работа людей оказывалась экономически более выгодной.
Это исследование подчеркивает, что, несмотря на значительные достижения в области ИИ, человеческий труд по-прежнему остается более доступным с финансовой точки зрения в большинстве случаев.