Труд ИИ оказался все еще дороже человеческого труда

Исследование, проведенное специалистами MIT, показало, что ИИ пока не может заменить большинство профессий так, чтобы это было экономически выгодно.

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Это открытие призвано развеять опасения о том, что ИИ заменит людей в широком спектре отраслей.

В одном из первых глубоких исследований жизнеспособности ИИ в замещении труда исследователи смоделировали стоимостную привлекательность автоматизации различных задач в США, сосредоточив внимание на работах, где используется компьютерное зрение, например, учителя и оценщики недвижимости.

Они обнаружили, что только 23% рабочих, измеряемых в долларовых зарплатах, могут быть эффективно заменены. В других случаях, поскольку визуальное распознавание с помощью ИИ дорого в установке и эксплуатации, работа людей оказывалась экономически более выгодной.