Caviar представила коллекцию Samsung Galaxy S24 Ultra «‎Эра дракона»

Люксовый бренд Caviar представил новую коллекцию кастомизированных смартфонов Samsung Galaxy S24 Ultra, получившую название «Эра дракона». Самая привлекательная модель в коллекции «Эра дракона» — Samsung S24 Ultra Yong, цена которой составляет 15 000 долларов. В нем сочетаются «роскошь и технологии»: титановый корпус и черное PVD-покрытие, напоминающие часы.

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Наиболее яркой особенностью часов являются декоративные элементы, в том числе рельефный дракон из 24-каратного золота и турбийона CVR ELT3350A — высокоточный механизм с ручным заводом на 19 камнях, вращающийся раз в минуту. В дополнение к дракону задняя панель телефона украшена тремя бриллиантовыми звездами и двенадцатью знаками зодиака, нанесенными эмалью на титановое PVD-покрытие.