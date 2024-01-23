Археологи нашли жевательную резинку каменного века

Примерно 9700 лет назад на западном побережье Скандинавии жили охотники-собиратели, занимающиеся рыболовством, охотой и сбором растений. Среди них были подростки, которые жевали смолу для получения клея, особенно после употребления форели, оленя и лесных орехов. Однако одному из подростков было сложно пережевывать смолу из-за тяжелой инфекции десен. Это время относится к мезолитическому периоду, предшествующему началу сельского хозяйства в Европе. Исследование основано на анализе ДНК, найденной в жевательной смоле.

Как сообщает издание Центральная Служба Новостей, место, известное сегодня как Хусеби-Клев, находится к северу от Гетеборга в Швеции. Этот район был раскопан в начале 1990-х годов, где археологи обнаружили кремневые артефакты и кусочки смолы, датированные между 10 200 и 9 400 годами назад. Некоторые смолы сохранили отпечатки зубов подростков. Пережеванные комочки смолы часто встречаются на мезолитических стоянках. Эти кусочки, сделанные из смолы бересты, использовались не только для изготовления орудий, но и в развлекательных или лечебных целях.

Известно, что смолы, натуральный битум и другие растительные смолы использовались аналогичным образом во многих частях мира. Половина ДНК в смолах была человеческого происхождения, представляя одни из самых древних геномов человека из Скандинавии. Остальная часть ДНК принадлежала другим организмам, таким как бактерии и грибы, а также материалам, которые люди жевали до смолы.