Apple устранила уязвимость нулевого дня в iOS, macOS и tvOS

Apple вчера вечером выпустила обновления, устраняющие первую в этом году уязвимость нулевого дня (0-day). Проблема ставит в зону риска пользователей iPhone, macOS-компьютеров и приставок Apple TV.

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Брешь отслеживается под идентификатором CVE-2024-23222 (описания для iOS, macOS и tvOS) и затрагивает движок WebKit. В случае эксплуатации злоумышленник может выполнить код в системе жертвы.

Для успешной атаки условному киберпреступнику нужно заставить пользователя посетить специально подготовленную веб-страницу.

«Обработка вредоносного веб-контента может привести к выполнению кода на устройстве целевого пользователя. Мы в курсе возможной эксплуатации этой уязвимости в реальных кибератаках», — описывает Apple проблему.

Технические подробности бреши пока не раскрываются — разработчики ждут, чтобы подавляющее большинство пользователей установило патчи. С выходом iOS 16.7.5, iPadOS 16.7.5, macOS Monterey 12.7.3 и tvOS 17.3 Apple доработала проверки, что помогло устранить CVE-2024-23222.