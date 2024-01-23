«Роскосмос» опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, сделанную камерой на одном из блоков отделяемой первой ступени ракеты «Союз-2.1а».

Кадры сделаны камерой, которая была установлена на первую ступень ракеты, поднимавшей грузовик «Прогресс МС-25» на Международную космическую станцию в декабре 2023 года.

На видео видно, как первая ступень ракеты-носителя отделяется и падает с высоты в несколько раз больше Эвереста. В кадр попали и находящаяся вдали Земля, и разлетающияся в мезосфере блоки первой ступени, и уходящая дальше к орбите ракета.