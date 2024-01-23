«Роскосмос» показал «от первого лица», как отделяется и падает ступень ракеты-носителя
«Роскосмос» опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, сделанную камерой на одном из блоков отделяемой первой ступени ракеты «Союз-2.1а».
Кадры сделаны камерой, которая была установлена на первую ступень ракеты, поднимавшей грузовик «Прогресс МС-25» на Международную космическую станцию в декабре 2023 года.
На видео видно, как первая ступень ракеты-носителя отделяется и падает с высоты в несколько раз больше Эвереста. В кадр попали и находящаяся вдали Земля, и разлетающияся в мезосфере блоки первой ступени, и уходящая дальше к орбите ракета.
Как поясняют в «Роскосмосе», в ракетах-носителях «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» используется пакетная схема: при старте одновременно работают первая и вторая ступени. Примерно через две минуты полета отделяется первая ступень, которая состоит из четырех боковых блоков. Далее работает вторая ступень, состоящая из центрального блока. Перед ее отделением включается третья ступень и в конце разгонный блок «развозит» по целевым орбитам космические аппараты.