Стартап EQTY Lab представил ИИ для сбора точных данных о погоде

EQTY Lab, молодой стартап в области искусственного интеллекта, представил ClimateGPT, который называют «первым в своем роде» чат-ботом для сбора точных данных о погоде.

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В отличие от других подобных инструментов, ClimateGPT придает приоритет точности, опираясь на научные данные с использованием надежной модели, гарантирующей аутентификацию, защиту и управление предоставляемой информацией. Интеграция с Hedera, публичным блокчейном, обеспечивает высокие стандарты целостности данных, утверждает стартап.

Созданный в сотрудничестве с голландским стартапом Erasmus. AI, ClimateGPT планирует быть доступным на 20 языках, хотя пока что есть английская версия. Заметим, что этот чат-бот обучается и функционирует исключительно на возобновляемой энергии, что соответствует принципам экологической устойчивости.