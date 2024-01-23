Lenovo пообещала сделать Motorola третьим по величине производителем смартфонов
В интервью CNBC исполнительный вице-президент Lenovo и президент по международным рынкам Мэтью Зелински выразил абсолютную уверенность в будущем Motorola. По его словам, компания станет третьей по величине производителей смартфонов в мире за три года.
Мэтью Зелински, исполнительный вице-президент и президент по международным продажам
«Я могу поставить свою зарплату на то, что в течение трех лет Motorola станет третьим по величине производителем смартфонов в мире».
На данный момент, согласно данным Counterpoint Research, доля рынка смартфонов Motorola и Lenovo составляет около 4% мирового рынка. Несмотря на скромную цифру, Motorola продолжает уверенно занимать третье место по объему продаж смартфонов в США.
Зелински раскрыл стратегию Lenovo по пошаговому расширению доли Motorola на рынке до 10% в определенных регионах, что должно способствовать общему росту доли на глобальном рынке. Помимо этого, Motorola вступила в рынок складных смартфонов с моделью Razr, стремясь конкурировать в высококлассном сегменте с такими гигантами, как Apple и Samsung.
Согласно данным Counterpoint Research, лидером на рынке смартфонов в Индии является Samsung, за ним следуют Xiaomi, vivo, realme и OPPO. Несмотря на поздний вход на рынок некоторых брендов, Motorola благодаря своей узнаваемой марке сохраняет особую привлекательность для индийских потребителей.