Американские ученые разработали пластырь для безболезненных инъекций

Учёные Университета штата Северная Каролина (США) создали электронный пластырь, который способен вводить лекарственный препарат пациенту. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications (NC).

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Новое медицинское изделие получило название Spatiotemporal On-Demand Patch (SOP) («пространственно-временной пластырь по требованию»). Оно представляет собой небольшую гибкую полимерную пластинку с большим количеством микроигл, наполненных необходимыми лекарствами и покрытых тонким слоем золота. Иглы безболезненно входят в верхний слой кожи при соприкосновении с ней.

От аналогов пластырь отличает наличие электрической микросхемы, которая позволяет индивидуально активировать шипы с разными препаратами. При получении сигнала от компьютера или смартфона устройство нагревает и растворяет необходимые элементы и в течение 30 секунд высвобождает вещества. Специалисты уверяют, что в одно устройство можно загрузить сотни доз препаратов.

Успешно прошло лабораторное испытание на мышах: при помощи электронного пластыря им ввели несколько доз мелатонина.