Искусственный интеллект объяснил воображение

Ученые Университетского колледжа Лондона (UCL) объяснили, каким образом человеческий мозг способен к воображению и какую роль в этом играет эпизодическая память. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature Human Behaviour, нейронные процессы, отвечающие за эти функции, сильно напоминают работу искусственного интеллекта — обученной генеративной нейронной сети, способной создавать новые изображения.

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Известно, что эпизодическая память содержит автобиографические переживания, включая информацию об их времени и местоположении, тогда как семантическая память связана с фактическими знаниями. Предполагается, что эпизодическая память осуществляется за счет долговременной потенциации нейронов в гиппокампе, когда между нервными клетками происходит усиление синаптической передачи сигналов. При этом она является конструктивной, то есть воспоминание является реконструкцией прошлого опыта, а не извлеченной копией.

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Гиппокамп — область, в которой воспоминания формируются, однако благодаря процессу, называемому консолидацией систем (англ. systems consolidation) и происходящему во время отдыха, они передаются в некортекс. Параллельно происходит процесс, называемый семантизацией, когда часть воспоминаний преобразуется в более абстрактное представление. Однако механизмы реконструкции эпизодической реконструкции и ее связь с семантической памятью недостаточно изучены.

Основой нового исследования, проведенного специалистами Института когнитивных нейронаук в UCL, стало предположение, что консолидированные воспоминания имеют форму генеративной нейронной сети, которая обнаруживает статистические закономерности в данных и способна создавать новые данные. Такие нейронные сети, как, например, GPT или Midjourney, могут генерировать тексты или изображения животных.

В ходе экспериментов были использованы нейронные сети, моделирующие гиппокамп и неокортекс. Роль гиппокампа играла автоассоциативная нейронная сеть, которая обучена выдавать те же данные, что поступают на ее входы. Данные из этой сети использовались для обучения генеративных нейронных сетей — вариационных автоэнкодеров. Сеть гиппокампа кодировала десять тысяч изображений простых сцен, а неокортикальная использовала закодированную информацию для воссоздания сцен в виде активности выходных нейронов.