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Шлем Apple Vision Pro предзаказали 170 тыс. раз за три дня: это 50% целевого объёма продаж

Предзаказы гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro открыли только 19 января, однако уже сейчас производитель получил 170 тыс. заявок от потенциальных покупателей.

Шлем Apple Vision Pro предзаказали 170 тыс. раз за три дня
© globallookpress.com

По подсчётам аналитика Минг-Чи Куо, Apple уже успела реализовать от 160 тыс. до 180 тыс. моделей Vision Pro — это примерно половина от целевого объёма продаж за весь 2024 год, который позволит компании получить прибыль от проекта. Из-за большого числа предзаказов сроки доставки выросли с нескольких дней до 5–7 недель.

На данный момент Apple Vision Pro можно получить по предзаказу, открытая продажа начнётся 2 февраля только в США — и лишь потом в остальных странах мира. Цена самой бюджетной модели составляет $ 3499 (около 308 тыс. рублей).

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