Шлем Apple Vision Pro предзаказали 170 тыс. раз за три дня

Предзаказы гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro открыли только 19 января, однако уже сейчас производитель получил 170 тыс. заявок от потенциальных покупателей.

По подсчётам аналитика Минг-Чи Куо, Apple уже успела реализовать от 160 тыс. до 180 тыс. моделей Vision Pro — это примерно половина от целевого объёма продаж за весь 2024 год, который позволит компании получить прибыль от проекта. Из-за большого числа предзаказов сроки доставки выросли с нескольких дней до 5–7 недель.