Аналитик оценил перспективы AR-гарнитуры Apple Vision Pro

Несмотря на взрывной спрос на Apple Vision Pro в первые дни предзаказов, аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) предупреждает о потенциальных проблемах, которые могут возникнуть с продуктом.

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По его словам, хотя устройство было распродано сразу после открытия предварительных заказов, поддержание стабильного спроса на продукт остается ключевой задачей.

Куо отмечает, что, несмотря на начальный успех, время доставки Vision Pro остается неизменным после первых 48 часов предзаказов.

Это может указывать на то, что после первоначального всплеска интереса от ярых поклонников и активных пользователей, спрос на продукт может резко упасть.

В отличие от новых моделей iPhone, которые обычно продолжают пользоваться стабильным спросом даже после первоначальной распродажи, Vision Pro может столкнуться с проблемой поддержания интереса потребителей.

Куо предполагает, что для достижения цели продаж в 500 тыс. единиц в 2024 году, Apple необходимо будет тщательно следить за изменениями в спросе и обновлениями приложений.

Куо также подчеркивает, что Vision Pro является продуктом для узкого круга потребителей, учитывая его высокую цену и специализированные функции.