Очки дополненной реальности Apple оказались бесполезны в России

Гарнитуру дополненной реальности от Apple нельзя будет полноценно использовать в России. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Согласно материалам Apple, Vision Pro — по крайней мере на старте продаж в феврале — будет подготовлена только для пользователей из США. Так, девайс будет работать только с аккаунтом Apple ID, зарегистрированным в Соединенных Штатах, также очки будут поддерживать только английский язык — локализация для других регионов не предусмотрена.

Кроме того, многие приложения окажутся бесполезными из-за региональных ограничений, если использовать их в других странах. Техническую поддержку пользователям Vision Pro специалисты Apple смогут оказать также только в США.

В заключение журналисты медиа напомнили, что потребители, испытывающие проблемы со зрением, смогут заказать специальные линзы, совместимые с Vision Pro. Однако Apple продаст их только при наличии медицинского рецепта, выписанного офтальмологами из США.