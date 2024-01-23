Lenovo представила тонкий бюджетный 11-дюймовый планшет

Компания Lenovo анонсировала в Японии планшет Lenovo Tab K11. Новинка обладает дисплеем с высокой частотой обновления, чипом MediaTek и тонким корпусом (7,2 мм).

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Особенности

Lenovo Tab K11 оснащён 10,95-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (1920×1200 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. Функция Lenovo Freestyle позволяет пользователям использовать планшет в качестве второго экрана или планшета для письма. Внутри устройства установлен чипсет MediaTek Helio G88 с тактовой частотой 2,2 ГГц.

Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, объём встроенной памяти – 64 ГБ. Поддерживаются карты памяти microSD для дополнительного хранения. Также стоит отметить наличие основной и селфи камер по 8 Мп каждая, аккумулятора ёмкостью 7040 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт, четырёх динамиков с поддержкой Dolby Atmos и стилус Tab Pen Plus.

Работает планшет под управлением операционной системы Android 13. Размеры составляют 255,3×166,3×7,2 мм, а вес – 465 грамм.

Сроки выхода, цвета и цена