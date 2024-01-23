В Дании нашли старейшую руническую надпись

Символы, выгравированные на ноже возрастом 2000 лет, признаны старейшим известным образцом рунического письма, когда-либо найденным в Дании. Артефакт обнаружили в захоронении на острове Фюн.

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На ноже были выгравированы пять иероглифов, каждый высотой около 0,5 см. За рунами следовали три бороздки. Надпись означает «хирила», в переводе с древнескандинавского – «маленький меч».

Археологи сначала приняли находку за обычный нож, поскольку рун не было видно. Но когда реставраторы очистили изделие, эксперты поняли его истинную ценность.

«Это все равно что получить записку из потустороннего мира, из прошлого», – отметил куратор городского музея Якоб Бонде.

О владельце ножа ничего не известно. Ученые полагают, что он мог принадлежать к элите общества, поскольку ему устроили богатую гробницу.

Найденный нож оказался на 800 лет старше камней в Ютландии с руническими надписями, в том числе того, что был установлен королем Харальдом Синезубым примерно в 965 году в память о его родителях. Ученые подчеркнули, что им крайне редко удается найти руны такого возраста. Открытие позволяет получить больше знаний о самой ранней письменности Дании и о языке, на котором говорили в железном веке, сообщает The Guardian.

«На заре рунической истории те, кто умел писать, составляли небольшую интеллектуальную элиту, и первые следы таких людей можно найти на Фюне», – отметила рунолог из Национального музея Дании Лисбет Имер.