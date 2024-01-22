Опубликованы характеристики недорогого смартфона Moto G24

Motorola готовится к выпуску нового бюджетного смартфона Moto G24, характеристики и фотографии которого были раскрыты накануне.

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Moto G24 будет иметь схожий дизайн с недавно выпущенным Moto G34, включая двойную камеру на задней панели.

Основная камера смартфона будет иметь разрешение 50 Мп. Также будет присутствовать 2-мегапиксельная макрокамера.

Спереди устройство оснащено 6.56-дюймовым IPS LCD экраном с разрешением 1612 x 720 пикселей (HD+), частотой обновления 90 Гц и плотностью пикселей 269 PPI, а также 8-мегапиксельной фронтальной камерой.

Новинка будет работать на базе процессора Helio G85, с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего накопителя.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 20 Вт. Размеры устройства составляют 163 x 75 x 7.99 мм, а вес — около 180 граммов.