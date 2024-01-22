Для флагманских Samsung Galaxy S24 выйдет обновление камеры

Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S24 уже завтра должны получить важное обновление программного обеспечения, которое значительно улучшит производительность и функциональность камеры.

© Samsung

Популярный инсайдер Макс Джамбор настоятельно рекомендовал поклонникам воздержаться от просмотра обзоров устройств до выхода этого апдейта. По его словам, обновление будет доступно для всех устройств Galaxy S24 во вторник, 23 января, и обещает значительное улучшение камеры.

Подобные патчи часто включают улучшенные алгоритмы обработки изображений, улучшения автофокуса, ночной съемки и других функции, которые могут значительно прокачать фотографический опыт.