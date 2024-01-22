Криптографы предложили метод полностью приватного интернет-поиска

Ученые из США предложили новый метод интернет-поиска, который, как они утверждают, сможет обеспечить полную приватность пользователей. Как пишет Wired, сначала они нашли безопасный способ предварительной обработки односерверной базы данных, позволяющий любому получить информацию втайне.

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Многие эксперты призывают с осторожностью публиковать личные данные в интернете, но даже простой поиск информации может раскрыть нежелательные подробности о человеке. К примеру, приблизительное местоположение пользователя проще узнать по адресу, который он вбил в поиске. Поисковые системы могут отслеживать запросы и затем использовать их для таргетированной рекламы.

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Как отмечает Wired, такие риски формируют ключевой вопрос криптографии: как получить информацию из интернета, оставив в секрете свой запрос. Это сравнимо с ситуацией, при которой читатель мог бы взять книгу в библиотеке, но библиотекарь не знал бы, какую именно.

В начале 2000-х годов исследователи начали подозревать, что смогут обеспечить лучшую приватность, предварительно обработав базу данных. Грубо говоря, это означало бы кодирование всей базы данных в специальную структуру таким образом, чтобы сервер мог отвечать на запрос, прочитав лишь небольшую часть этой структуры.

Основываясь на этой идее, исследователи-криптографы Вэй-Кай Лин, Итан Мок и Дэниел Уикс создали метод предварительной обработки односерверной базы данных, а затем занялись обеспечением приватного поиска в интернете. Эта задача сложнее, чем извлечение фрагментов информации из базы.

Уикс отметил, что такая приватность является целью подхода, известного как гомоморфное шифрование. Этот подход маскирует данные таким образом, что кто-то другой может манипулировать ими, ничего не зная об их содержании.

Схема гомоморфного шифрования, созданная тремя криптографами, запускает вычисления, «которые больше похожи на программы, которые мы используем каждый день», скрытно извлекая информацию без просмотра всего интернета.

Метод получил название Privacy-Preserving Search (PPS). В рамках PPS вместо прямой отправки запроса поисковой системе, пользователь сначала будет шифровать его.