Внешний вид мегалодона воссоздали по окаменелостям

Международная группа ученых установила, как мог выглядеть мегалодон – гигантская акула, вымершая 3,6 млн лет назад. Считалось, что этот морской хищник был похож на большую белую акулу, только крупнее. Но новое исследование поставило этот вывод под сомнение.
Команда сравнила окаменевшие позвонки мегалодона с позвоночным скелетом большой белой акулы, измеренным с помощью томографа. Результаты показали, что древний хищник обладал более длинным и вытянутым телом, чем считалось. Он походил не на большую белую, а на акулу мако.
Новое исследование помогло лучше понять поведение мегалодона, а также его влияние на экологию и эволюцию морских экосистем. Стройное и удлиненное тело позволяет предположить, что у этих акул был более длинный пищеварительный канал. Он обеспечивал улучшенное усвоение питательных веществ, а значит, мегалодонам не приходилось есть так часто, как считалось ранее.
«Благодаря повышенной способности переваривать пищу он мог бы прожить дольше без необходимости охотиться», – пояснил ведущий автор исследования, биолог Калифорнийского университета Филлип Стернс.
Это означало меньшее давление хищников на других морских существ. Популяция китов подвергалась меньшему ущербу и должна была оставаться более стабильной с течением времени.
Одной из причин вымирания мегалодонов называют естественное сокращение добычи. Но, по мнению ученых, к вымиранию привело сочетание нескольких факторов. Один из них – появление более успешного конкурента за пищевые ресурсы в виде большой белой акулы, сообщает Palaeontologia Electronica.
Ранее сообщалось, что зуб мегалодона впервые нашли в естественной среде обитания. Он лежал на подводной горе в северной части Тихого океана, на глубине более 3 км.