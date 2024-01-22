Внешний вид мегалодона воссоздали по окаменелостям

Международная группа ученых установила, как мог выглядеть мегалодон – гигантская акула, вымершая 3,6 млн лет назад. Считалось, что этот морской хищник был похож на большую белую акулу, только крупнее. Но новое исследование поставило этот вывод под сомнение.

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Команда сравнила окаменевшие позвонки мегалодона с позвоночным скелетом большой белой акулы, измеренным с помощью томографа. Результаты показали, что древний хищник обладал более длинным и вытянутым телом, чем считалось. Он походил не на большую белую, а на акулу мако.

Новое исследование помогло лучше понять поведение мегалодона, а также его влияние на экологию и эволюцию морских экосистем. Стройное и удлиненное тело позволяет предположить, что у этих акул был более длинный пищеварительный канал. Он обеспечивал улучшенное усвоение питательных веществ, а значит, мегалодонам не приходилось есть так часто, как считалось ранее.

«Благодаря повышенной способности переваривать пищу он мог бы прожить дольше без необходимости охотиться», – пояснил ведущий автор исследования, биолог Калифорнийского университета Филлип Стернс.

Это означало меньшее давление хищников на других морских существ. Популяция китов подвергалась меньшему ущербу и должна была оставаться более стабильной с течением времени.

Одной из причин вымирания мегалодонов называют естественное сокращение добычи. Но, по мнению ученых, к вымиранию привело сочетание нескольких факторов. Один из них – появление более успешного конкурента за пищевые ресурсы в виде большой белой акулы, сообщает Palaeontologia Electronica.