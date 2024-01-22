Топовый флагман Xiaomi Redmi K70 Ultra может получить 24 ГБ ОЗУ

Xiaomi готовится к запуску своего нового флагманского смартфона Redmi K70 Ultra, который, согласно последним утечкам, обещает стать одним из самых мощных устройств на рынке.

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Инсайдер Digital Chat Station раскрыл ключевые характеристики устройства. Так, Redmi K70 Ultra будет оснащен 8T LTPO OLED-панелью с очень тонкими рамками, обеспечивающей разрешение 1.5K и пиковую яркость до 5000 нит.

Внутри устройства будет установлен чипсет Dimensity 9300, который обеспечит высокую производительность и эффективность.

Одной из самых впечатляющих особенностей Redmi K70 Ultra станет 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5T, представляющей последнее слово в технологии RAM.

На данный момент только смартфоны Vivo X100 и X100 Pro оснащены LPDDR5T, но они ограничены максимум 16 ГБ оперативки в своих наивысших конфигурациях. Redmi K70 Ultra может стать первым смартфоном, предлагающим 24 ГБ. Кроме того, устройство будет предлагать 1 ТБ внутренней памяти UFS 4.0.