Топовый флагман Xiaomi Redmi K70 Ultra может получить 24 ГБ ОЗУ

Топовый флагман Xiaomi Redmi K70 Ultra может выйти с 24 ГБ оперативки и 1 ТБ внутренней памяти
Xiaomi готовится к запуску своего нового флагманского смартфона Redmi K70 Ultra, который, согласно последним утечкам, обещает стать одним из самых мощных устройств на рынке.
Инсайдер Digital Chat Station раскрыл ключевые характеристики устройства. Так, Redmi K70 Ultra будет оснащен 8T LTPO OLED-панелью с очень тонкими рамками, обеспечивающей разрешение 1.5K и пиковую яркость до 5000 нит.
Внутри устройства будет установлен чипсет Dimensity 9300, который обеспечит высокую производительность и эффективность.
Одной из самых впечатляющих особенностей Redmi K70 Ultra станет 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5T, представляющей последнее слово в технологии RAM.
На данный момент только смартфоны Vivo X100 и X100 Pro оснащены LPDDR5T, но они ограничены максимум 16 ГБ оперативки в своих наивысших конфигурациях. Redmi K70 Ultra может стать первым смартфоном, предлагающим 24 ГБ. Кроме того, устройство будет предлагать 1 ТБ внутренней памяти UFS 4.0.
Ожидается, что Redmi K70 Ultra сохранит корпус с защитой IP68, как и его предшественник K60 Ultra, и будет оснащен алюминиевой рамой для повышенной прочности.