Флагманский планшет Xiaomi Pad 7 Pro готов к релизу

Xiaomi готовится к запуску своего нового флагманского планшета — Xiaomi Pad 7 Pro.

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Новинка уже прошла сертификацию и ждет своего анонса в ближайшее время. Судя по последним утечкам, устройство будет оснащено передовыми технологиями и станет одним из самых мощных планшетов в своем классе.

Xiaomi Pad 7 Pro будет поддерживать быструю зарядку мощностью до 120 Вт. Известно также, что планшет будет оснащен новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который обеспечит высокую производительность и эффективность.