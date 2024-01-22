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Флагманский планшет Xiaomi Pad 7 Pro прошел сертификацию и готов к релизу

Xiaomi готовится к запуску своего нового флагманского планшета — Xiaomi Pad 7 Pro.

Флагманский планшет Xiaomi Pad 7 Pro готов к релизу
© Ferra.ru

Новинка уже прошла сертификацию и ждет своего анонса в ближайшее время. Судя по последним утечкам, устройство будет оснащено передовыми технологиями и станет одним из самых мощных планшетов в своем классе.

Xiaomi Pad 7 Pro будет поддерживать быструю зарядку мощностью до 120 Вт. Известно также, что планшет будет оснащен новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который обеспечит высокую производительность и эффективность.

Кроме того, ожидается, что новинка получит OLED-дисплей с высоким качеством изображения и улучшенными цветами. Xiaomi Pad 7 Pro также будет иметь улучшенную камеру и новую систему охлаждения, что сделает его одним из самых продвинутых планшетов на рынке.

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