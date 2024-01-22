Samsung Galaxy S24 Ultra обогнал iPhone 15 Pro Max в скорости внутренней памяти

В новом бенчмарке Samsung Galaxy S24 Ultra показал, что скорость работы его внутренней памяти значительно выше, чем у iPhone 15 Pro Max. Смартфон способен развивать скорость последовательного чтения до 2547 Мб/с, в то время как iPhone — только 1450 Мб/с. Разница составляет 75%.

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Galaxy S24 Ultra также быстрее в тестах случайного чтения и записи в формате 4K. Он способен достичь скоростей до 1442 МБ/с и 1257 МБ/с соответственно, в то время как iPhone 15 Pro Max — 1225 МБ/с и 1104 МБ/с. Кроме того, что Galaxy S24 Ultra быстрее, он также имеет меньшую задержку, чем iPhone 15 Pro Max. Это означает, что он может быстрее получать доступ к данным.