Авиакомпаниям посоветовали осматривать заглушки дверей на Boeing 737

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) рекомендовало операторам самолетов Boeing 737-900ER визуально осматривать заглушки дверей, чтобы проверить, что они надежно закреплены. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Напомним, что 5 января у Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines при наборе высоты оторвалась дверь запасного выхода. Это привело к резкой разгерметизации салона, однако пилоты начали быстрое снижение, благодаря чему никто не пострадал. После этого FAA распорядилось приостановить эксплуатацию 171 такой машины для проведения инспекций.

В ведомстве подчеркнули, что Boeing 737-900ER имеет такую же конструкцию дверных заглушек, как и у 737 MAX, из-за чего авиакомпаниям следует прибегнуть к дополнительным мерам безопасности.