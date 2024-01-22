Авиакомпаниям посоветовали осматривать заглушки дверей на Boeing 737
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) рекомендовало операторам самолетов Boeing 737-900ER визуально осматривать заглушки дверей, чтобы проверить, что они надежно закреплены. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.
Напомним, что 5 января у Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines при наборе высоты оторвалась дверь запасного выхода. Это привело к резкой разгерметизации салона, однако пилоты начали быстрое снижение, благодаря чему никто не пострадал. После этого FAA распорядилось приостановить эксплуатацию 171 такой машины для проведения инспекций.
В ведомстве подчеркнули, что Boeing 737-900ER имеет такую же конструкцию дверных заглушек, как и у 737 MAX, из-за чего авиакомпаниям следует прибегнуть к дополнительным мерам безопасности.
Отметим, что проблемы с Boeing 737 в последние недели не ограничились отрывом заглушки двери. Накануне борт с госсекретарем Энтони Блинкеном не смог улететь из Давоса, где он принимал участие в экономическом форуме. В самолете обнаружилась утечка кислорода — поломку не удалось устранить и его признали небезопасным для полета.